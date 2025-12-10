Шойгу из Ханоя прилетел во Вьентьян для встреч с руководством Лаоса

Секретарь Совета безопасности РФ планирует, в частности, обсудить с лаосской стороной вопросы региональной безопасности и военно-техническое сотрудничество

ВЬЕНТЬЯН, 10 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Лаос, где пройдут встречи с руководством страны.

"11-12 декабря запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, главами силовых структур", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ. По ее данным, "в повестке дня - обсуждение вопросов по широкому спектру российско-лаосских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах, по линии АСЕАН, региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения".

Ранее во вторник и среду Шойгу нанес визит во Вьетнам. В Ханое он встречался с генеральным секретарем ЦК Компартии То Ламом, премьер-министром Фам Минь Чинем, министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром национальной обороны Фан Ван Зянгом. Обсуждались проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие РФ и Вьетнама в различных областях.