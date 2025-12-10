Нарышкин: развитие робототехники на основе ИИ провоцирует гонку вооружений

Глава СВР отметил, что государства рассматривают науку и технику как главные факторы сохранения экономического и военного превосходства

Директор СВР России Сергей Нарышкин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Развитие робототехники и систем управления на основе искусственного интеллекта (ИИ) провоцирует новый виток гонки вооружений. Об этом говорится в размещенной в журнале "Разведчик" статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Руководитель СВР отметил, что в условиях ужесточения глобальной конкуренции промышленно развитые государства рассматривают науку и технику как главные факторы сохранения экономического и военного превосходства. "Перспективные гражданские разработки, не говоря уже о технологиях двойного назначения, более не являются предметом открытого международного экспертного дискурса, а ведутся в условиях секретности. Параллельно продолжается концентрация на Западе высокотехнологичного потенциала. США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов", - добавил он.

"Развитие синтетической биологии, робототехники, систем управления на основе ИИ провоцирует новый виток гонки вооружений, связанный с кардинальным изменением форм и методов ведения войны", - указал Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что российская научно-техническая разведка, руководствуясь стратегиями обеспечения национальной безопасности РФ и ее научно-технологического развития, а также ориентирами объявленного президентом страны Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022-2031), нацелена на дальнейшее укрепление отечественного потенциала в сфере науки и техники. "Поступающая по линии НТР (научно-технической разведки - прим. ТАСС) информация позволяет принимать обоснованные решения в области формирования государственной научно-технологической политики, выбирать оптимальные направления для концентрации научного потенциала, материальных и финансовых ресурсов, грамотно управлять рисками инвестиций в научные разработки", - добавил он.