Мединский сравнил политиков ЕС с "андроидами, несущими запись"

Так помощник президента прокомментировал слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на соседние государства

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Петров/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сравнил политиков ЕС с "андроидами, несущими запись", после слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на соседние государства.

"Нет, это даже не "методичка". Мне кажется, они андроиды, несущие запись", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя заявление Валтонен.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что якобы "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".

"Финка слово в слово - за "главой МИД" ЕС эстонкой Каей Каллас, - отметил Мединский. - Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming (маленькие и очаровательные - прим. ТАСС) железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума".