Нарышкин: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств

Задача внешней разведки - обеспечить российское руководство информацией о реальном состоянии дел за рубежом в той или иной сфере, подчеркнул директора СВР

Глава СВР России Сергей Нарышкин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и в отличие от Запада не занимается сменой режимов. Об этом говорится в размещенной в журнале "Разведчик" статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

По его словам, в русле традиций, заложенных поколениями профессионалов-разведчиков, научно-техническая разведка продолжает решать многовекторные задачи по обеспечению безопасности государства в научно-технической и технологической сферах. "Обострение противостояния с коллективным Западом и введение против нашей страны противозаконных рестрикций, ограничивающих в том числе доступ к высокотехнологичной продукции, ставят новые масштабные вызовы. Пожалуй, главные из них - недопущение критического отставания России от передовых государств и содействие скорейшему переходу отечественной экономики к очередному, шестому, технологическому укладу", - добавил он.

"Здесь я тоже хотел бы развенчать один весьма распространенный миф о том, что разведка якобы стремится проникнуть в государственный аппарат, политические и общественные институты западных стран для выявления в них слабых мест и подготовки планов по их подрыву в целях устранения сильных конкурентов. Это, конечно же, не так. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и в отличие от Запада не занимается сменой режимов", - подчеркнул Нарышкин.

По словам директора СВР, "задача внешней разведки - обеспечить российское руководство информацией о реальном состоянии дел за рубежом в той или иной сфере и об истинных намерениях зарубежных властей". "Это позволяет избегать принятия спонтанных и необдуманных решений, чреватых непредсказуемыми последствиями, вплоть до угрозы возникновения военных конфликтов", - добавил он.