Нарышкин отметил роль отечественной разведки в борьбе со СПИДом

Глава СВР отметил, что научно-техническая разведка в 1980-е годы получила сведения об идущих на Западе научных изысканиях, в частности методики и препараты для диагностики заболевания

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал о полученных отечественной разведкой данных, позволивших стране выйти в первые ряды мировой борьбы со СПИДом.

"Отдельно хотел бы отметить роль разведки в продвижении медицинских разработок, тем более что в свое время, будучи сотрудником НТР (научно-технической разведки - прим. ТАСС), я и сам имел к этому некоторое отношение, - рассказал он в своей статье, размещенной в журнале "Разведчик". - В 1980-е, когда возникла опасность "чумы XX века" - СПИДа, США и их союзники, пользуясь необычностью болезни, пытались ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество, намекая на якобы ведущиеся в СССР бактериологические разработки. Тогда руководство страны поставило перед НТР задачу в кратчайшие сроки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области".

"Хорошо помню запрос из Москвы, который тогда пришел и к нам в Брюссель. В результате серии мероприятий были получены достоверные сведения об идущих на Западе научных изысканиях, в частности методики и препараты для диагностики этого опасного заболевания. В результате наше государство выдвинулось в первые ряды мировой борьбы со СПИДом", - подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР также рассказал, что после распада СССР Соединенные Штаты требовали "роспуск подразделений научно-технической и нелегальной разведок в спецслужбах РФ". "Несмотря на сложности переходного периода - а я напомню, что после распада Советского Союза одним из требований администрации США был ни много ни мало роспуск подразделений научно-технической и нелегальной разведок в спецслужбах Российской Федерации, - НТР удалось сохранить и кадровый потенциал, и оперативные возможности, и систему взаимодействия с потребителями добываемой информации. Сегодня это одно из ведущих направлений деятельности СВР России", - отметил он.