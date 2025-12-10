Руденко обсудил с иранским депутатом региональную и международную проблематику

Замглавы МИД РФ и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания исламского совета Ирана Эбрахим Азизи отметили близость подходов двух государств к решению основных проблем современности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил на встрече с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания исламского совета Ирана Эбрахимом Азизи актуальную региональную и международную проблематику. Стороны отметили близость подходов двух государств к решению основных проблем современности.

"Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес. Отмечена близость или совпадение подходов России и Ирана к решению основных проблем современности", - говорится в сообщении МИД РФ.

"С удовлетворением констатировано поступательное развитие всего комплекса российско-иранских отношений в духе вступившего в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Иранский депутат посетил Москву с рабочим визитом для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.