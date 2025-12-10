Мирошник: Киев из-за провалов на фронте взял курс на террор

Посол по особым поручениям МИД РФ указал, что ВСУ наносят удары по мирным жителям, энергоинфраструктуре и спасателям

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Киевский режим, терпящий поражения на фронте, начал применять запрещенные методы войны, в том числе удары по мирным жителям, энергоинфраструктуре и спасателям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Киевский режим, проигрывая войну на поле боя, все чаще прибегает к запрещенным формам и методам ведения войны: создает невыносимые условия для жизни на прифронтовых территориях, организует террористические акты в местах массового посещения, целенаправленно уничтожает мирных жителей при попытке эвакуироваться из зоны боевых действий, наносит преднамеренные удары по гражданским объектам и гражданскому населению Российской Федерации, не гнушаясь применять в этих целях "негуманные" виды оружия", - написал он в Telegram-канале.

Мирошник выделил ключевые тенденции ВСУ в ноябре 2025 года. Интенсивность ударов украинских подразделений по гражданским объектам на территории России по сравнению с началом года практически удвоилась, достигнув в среднем 480 прилетов в сутки.

Он подчеркнул, что основными мишенями становятся жилые дома, гражданский транспорт, энергообъекты, учреждения образования и соцзащиты. Он отметил, что главным орудием убийств остаются беспилотники, на долю которых пришлось три четверти жертв среди мирных жителей за месяц: 180 раненых и 35 погибших.

"Излюбленной тактикой ВФУ остается создание невыносимых условий для жизни гражданского населения, с приближением холодов путем преднамеренного выведения из строя гражданских объектов энергоснабжения. За указанный период без электроэнергии на разные периоды времени оставались порядка 1,2 млн мирных жителей. Боевики киевского режима продолжают осуществлять преднамеренные, в том числе повторные, удары по командам спасателей, прибывающим к местам прилетов для оказания помощи пострадавшим мирным жителям. За месяц при исполнении служебного долга ранения получили не менее шести сотрудников МЧС России", - подытожил он.