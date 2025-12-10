Мирошник: Киев показывает ненависть к детям из РФ, добавляя их на "Миротворец"

Личные сведения детей внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет" Украины

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Украинские власти показывают свою тотальную ненависть к детям из России, добавляя их данные в базу экстремистского сайта "Миротворец". Такое мнение ТАСС выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее стало известно, что сразу 25 детей из России в возрасте от 3 до 9 лет попали в базу данных "Миротворца". Личные сведения детей внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет" Украины. Среди них по двое детей 3 и 4 лет, шестеро - 5 лет, трое - 7 лет, и еще двое - 9 лет. Также в базу включены по пять детей 6 и 8 лет.

"Такие шаги - это лишь демонстрация немотивированной и патологической бандеровской ненависти ко всем, кто не приемлет их идеологию, которую они пытаются навязать всем рядом существующим. Поэтому они ненавидят наших детей только потому, что они существуют. И тем самым они демонстрируют, что ведут войну не просто с гражданскими женщинами и стариками, но их врагами являются еще и младенцы. Поэтому это тотальная ненависть, это буквально животная желчь, которая летит в разные стороны, но из-за своей немощи они могут реализовать его только таким образом, внося маленьких детей, которые в принципе не сделали никому ничего плохого, в свою помойку под названием "Миротворец", - сказал он.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.