Галузин указал Баку на важность освобождения 11 россиян

Кроме того, замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Азербайджана Самиром Шарифовым нормализацию между Баку и Ереваном

Редакция сайта ТАСС

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал азербайджанской стороне на важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-азербайджанских политических консультаций в Баку.

"С российской стороны акцентирована важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в конце июня - начале июля", - отметили в министерстве.

Кроме того, Галузин в ходе российско-азербайджанских консультаций в Баку с 8 по 11 декабря обсудил с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном и содействие Москвы в этом вопросе.

"Детально рассмотрен ряд региональных вопросов, включая азербайджано-армянскую нормализацию и возможное содействие этому процессу с российской стороны на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - указали в министерстве.

Там также добавили, что в развитие итогов встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе 9 октября были рассмотрены состояние и перспективы многогранных российско-азербайджанских отношений.

"Особый акцент сделан на актуальных вопросах двусторонней повестки дня и планах ее реализации. Сверен график контактов на 2026 год, в том числе межмидовских консультаций", - уточнили в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе переговоров Галузин указал азербайджанской стороне на важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку летом 2025 года.

Взаимные интересы

Кроме того, стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также важность наращивания многостороннего взаимодействия в рамках "каспийской пятерки".

"Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Россия-Иран-Турция плюс Азербайджан-Армения-Грузия) в контексте задачи обеспечения решения проблем Южного Кавказа силами расположенных здесь государств и их непосредственных соседей, - отметили в российском дипведомстве. - Проведен обмен мнениями по проблематике СНГ и иных действующих на евразийском континенте организаций. Затронут ряд международных тем, представляющих взаимный интерес".

В МИД РФ констатировали, что переговоры прошли "в традиционной для российско-азербайджанских отношений дружественной и доверительной атмосфере".