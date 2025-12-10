Сенатор Кастюкевич: Запад устал от Зеленского и поэтому заговорил о выборах

Сенатор обратил внимание, что требовательная риторика Владимира Зеленского осталась в прошлом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Западные покровители Владимира Зеленского заговорили о необходимости проведения на Украине президентских выборов, потому что он им "уже надоел". Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Они [западные покровители Зеленского] все чаще говорят о том, что стране нужны выборы. А это может означать лишь одно - Зеленский как проект надоел уже даже своим создателям. И его могут вычеркнуть из сценария, не дождавшись финальных титров", - сказал сенатор.

Кастюкевич обратил внимание, что требовательная риторика Зеленского осталась в прошлом. При этом, по мнению сенатора, заявления Зеленского о потере Крыма и отсутствии возможности для Украины присоединиться к НАТО имеют разные подтексты для потенциальных "партнеров". "Если для [президента США Дональда] Трампа это посыл "мы прошли пять стадий принятия неизбежного и готовы на уступки, исходя из вашего мирного плана", то для Европы акцент сделан на "недостаточности поддержки". Только вот Зеленского уже даже в Европе мало кто слышит. Потому что успехи России на фронте говорят громче любых заявлений", - пояснил Кастюкевич.

По его словам, все больше людей на Западе начинают осознавать, что Россия не отступит и добьется своих целей. "[Это понимают] как правители, так и обычные граждане", - добавил он.

9 декабря в ответ на критику Трампа Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.

Трамп в интервью газете Politico заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве "используют войну, чтобы не проводить выборы", но у украинского народа "должен быть выбор".