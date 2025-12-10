Путин внес на ратификацию в ГД соглашение об основах отношений России и Мали

Стороны также будут взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений между Россией и Республикой Мали. Документ размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года", - говорится в документе.

В рамках соглашения страны договариваются развивать отношения на основе уважения, а также соблюдения национальных интересов друг друга и норм международного права. Стороны также будут взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями, обеспечения мировой безопасности и в контексте борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе с международным терроризмом во всех его формах.