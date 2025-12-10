Захарова: страны Африки не отказались от связей с РФ

Дипломат подчеркнула, что они устояли перед давлением Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Африки, Азии и Латинской Америки устояли перед давлением Запада, не отказались от связей с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО "Вместе победим" в Национальном центре "Россия".

"Вы посмотрите, как они (страны Африки, Азии, Латинской Америки - прим. ТАСС) сумели удивительно при всех обещаниях, зазываниях не поддаться, заметьте, за эти три с половиной - четыре года на все невозможные придумки западников относительно того - "откажетесь от России", - сказала дипломат.