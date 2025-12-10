Эксперт Куклин: президент Индонезии особенно ценит отношения с Путиным

Россия неоднократно демонстрировала, что может стать надежным партнером, напомнил доцент кафедры востоковедения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто особенно ценит отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает доцент кафедры востоковедения и эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.

"Очевидно, что Прабово Субианто особенно ценит личные отношения Владимиром Путиным. Президент Индонезии пригласил российского коллегу посетить страну в 2026-м или 2027 году. Путин принял приглашение. Для Джакарты Россия - важный стратегический партнер с высоким уровнем военных и гражданских технологий. Индонезия видит в России значимого союзника в формировании более справедливого миропорядка. Для индонезийских ценностей принципиальны гармония, консенсус и уважение мнений всех сторон, и на этом фундаменте выстраивается доверительный диалог двух стран", - сказал эксперт в беседе с ТАСС после переговоров лидеров двух стран.

При этом Куклин подчеркнул, что Индонезия последовательно поддерживает хорошие отношения и со странами Запада, и с Китаем, следуя принципу Субианто: "Тысяча друзей - так мало, а один враг - слишком много". Сбалансированная позиция Индонезии усиливает устойчивость региональных и глобальных цепочек, а также придает дополнительную глубину стратегическому партнерству России и Индонезии.

"Россия неоднократно демонстрировала, что может стать надежным партнером по реализации программ национального развития Прабово Субианто, и расширение нашего сотрудничества лишь подтверждает взаимный интерес", - отметил эксперт.

Ранее пресс-служба Кремля информировала о том, что темой переговоров президентов двух стран станут "вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства" и актуальная международная и региональная тематика. Путин и Субианто виделись последний раз 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.