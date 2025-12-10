Захарова заявила, что Россия больше не будет спасать Европу

Москва уже сделала это 80 лет назад, напомнила официальный представитель МИД

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия уже спасала Европу, больше она это делать не намерена, это уже задача самой Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всероссийскрм форуме поддержки ветеранов СВО "Вместе победим" в Национальном центре "Россия".

"Прямой потомок Бисмарка (Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи - прим. ТАСС) сейчас работает у нас журналистом, он гражданин Германии, знаете, что он мне сказал? Он мне говорит: "А когда вы нас спасете?" - сказала она. - Я говорю: "Нет, мы вас уже один раз спасли, это было 80 лет назад. Мы вас спасли от самих себя, мы вам показали путь ценой колоссальных жертв. Мы от себя кусок оторвали и вам отдали, а вы распорядились в общем так, как можете, а теперь вы будете просыпаться сами, это уже ваша задача".