Вершинин: Москва работает над организацией российско-арабского саммита

Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что для его организации потребуется большая подготовительная работа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва работает над подготовкой российско-арабского саммита. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы работаем над этим", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли новая дата саммита.

"Как вы знаете, он был отложен в координации с ЛАГ (Лигой арабских государств - прим. ТАСС). Отложен - это не значит, что его не будет. Он, естественно, будет", - сказал он.

Вершинин подчеркнул, что для его организации потребуется большая подготовительная работа. "Потому что надо согласовать графики всех руководителей государств с тем, чтобы этот саммит, который действительно будет первым в истории, стал очень хорошим событием", - подчеркнул замминистра.

Президент РФ Владимир Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.

Мероприятие планировалось к проведению в начале октября. Однако по договоренности с арабскими лидерами и в связи с реализацией мирных инициатив США на Ближнем Востоке оно было перенесено на более поздний срок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не намерены откладывать саммит "в долгий ящик".