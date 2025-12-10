Эксперт Куклин: Индонезия заинтересована в военном сотрудничестве с Россией

Российские передовые технологии важны для программы модернизации вооруженных сил азиатской страны, заявил доцент кафедры востоковедения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто заинтересован в развитии военного сотрудничества с Россией, считает доцент кафедры востоковедения и эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин. Такое мнение он высказал ТАСС после переговоров Субианто с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Индонезия заинтересована развивать военное сотрудничество, несмотря на потенциальное давление западных стран, поскольку российские передовые технологии, такие как истребители пятого поколения Су-57, важны для программы модернизации вооруженных сил Прабово Субианто, начатой им еще на посту министра обороны. В этой связи приобретает особое значение и упомянутый президентом Путиным трек подготовки кадров в военной сфере", - сказал эксперт.

Он отметил, что такой подход прагматичен, подчеркнул, что прагматизм индонезийцев основан на традиционной доктрине активной и независимой внешней политики и самобытном видении широкой картины многополярного мира, где взаимодействие дружественных и равноправных партнеров должно быть направлено на решение реальных проблем развития и совместное преодоление глобальных вызовов.

Ранее Путин назвал очень надежными отношения России и Индонезии в сфере военно-технического сотрудничества.