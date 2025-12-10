Делегация РФ в Вене: Европа погрузилась в русофобский угар

Милитаризация европейских стран становится бесконтрольной, разрушены все ключевые договоренности ОБСЕ, заявила руководитель делегации Юлия Жданова

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Европа погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится бесконтрольной. Такое мнение выразила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова.

"Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится бесконтрольной. Разрушены все ключевые договоренности ОБСЕ в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Западом отвергнуты предложения России по усовершенствованию механизмов предотвращения опасных военных инцидентов и отведению районов проведения учений вглубь от государственных границ стран НАТО и России. Напротив, руководство альянса, раздувая миф о якобы неизбежности нападения России, использует "российскую угрозу" как предлог для наращивания военной активности сил блока в непосредственной близости от наших границ", - сказала она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.