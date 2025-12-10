Делегация РФ в Вене предупредила о последствиях курса на милитаризацию Европы

Дорожная карта оборонной готовности" не обеспечит качественного повышения военного потенциала ЕС, заявила руководитель делегации Юлия Жданова

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Курс на милитаризацию неизбежно обернется негативными последствиями для самих стран Европы. Такое мнение выразила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Курс на милитаризацию неизбежно обернется негативными последствиями для самих государств Европы, которые роют себе экономическую яму. Подготовленная Еврокомиссией "Дорожная карта оборонной готовности" не обеспечит качественного повышения военного потенциала ЕС. Предприятия ВПК "единой Европы" в условиях усложненных процедур получения средств по линии инструмента финансирования совместных госзакупок вооружений SAFE будут вынуждены и далее полагаться на коммерческие банки и рынок заемного капитала. На фоне возросшей стоимости заимствований это затруднит наращивание производства продукции военного назначения в ЕС ускоренными темпами. Как следствие, объединение рискует загнать себя в ловушку, становясь более зависимым от США как поставщика оборонной продукции", - сказала она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.