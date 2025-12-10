Делегация РФ в Вене: демонизация России лишит будущего Форум ОБСЕ по безопасности

Глава делегации Юлия Жданова призвала очистить мероприятие от пропагандистской шелухи и сфокусировать его работу на по-настоящему важных вопросах

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности не имеет будущего, если НАТО продолжит использовать его для демонизации России. Такое мнение выразила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Убеждены, что у форума нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат испытывать на прочность правило консенсуса и использовать эту площадку как свою собственность для кампании по демонизации России и других непослушных, а также для выгораживания подопечных в Киеве", - сказала она на пленарном заседании форума.

Жданова призвала очистить мероприятие "от пропагандистской шелухи и сфокусировать его работу на по-настоящему важных вопросах военно-политической безопасности в интересах всех без исключения 57 государств - участников ОБСЕ".