Делегация РФ в Вене: ЕС превращается в военно-политический союз

Милитаризация Евросоюза нужна для отвлечения населения от внутренних проблем, заявил член делегации Антон Мазур

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Евросоюз становится похож на военно-политический союз по образу и подобию НАТО, а его милитаризация нужна современным европейским элитам для удержания власти. Такое мнение выразил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур.

"У нас на глазах происходит трансформация ЕС в военно-политический союз по образу и подобию НАТО. И судя по всему, целью является отвлечение внимания населения от внутренних проблем, подавление инакомыслия, ограничение свободы для удержания власти нынешними европейскими элитами. Это касается целого ряда стран, входящих в данное объединение", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.