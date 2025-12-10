Делегация РФ в Вене: украинский кризис стал вопросом выживания для ЕС
ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинский кризис является вопросом выживания для Евросоюза, заточенного на эскалацию. Такое мнение выразил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур.
"Для ЕС украинский кризис стал вопросом выживания. Блок заточен на эскалацию и не может признать, что так называемое нанесение стратегического поражения России является несбыточной иллюзией. Европа рассчитывает растянуть конфликт еще на 2-3 года в надежде на то, что наши возможности истощатся, а ЕС почувствует, что может без сопротивления со стороны Москвы зайти на территорию Украины.", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.