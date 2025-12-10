В Самарской области кадровому обеспечению экономики уделяют особое внимание

В регионе внедряются и реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе "Приоритет-2030"

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области уделяют приоритетное внимание кадровому обеспечению реального сектора экономики, в регионе внедряются и реализуются федеральные проекты. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Кадры" на расширенном заседании рассмотрела предложения в этой сфере, в том числе подготовленные комиссией Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что с проблемой нехватки специалистов сталкиваются разные отрасли экономики, система подготовки кадров не успевает за постоянно меняющимися запросами работодателей. Он назвал задачей заседания определение лучших практик и новых подходов в этой сфере, чтобы представить их главе государства.

"В Самарской области вопросам кадрового обеспечения реального сектора экономики уделяется приоритетное внимание. В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе "Приоритет-2030", - отметили в пресс-службе.

Один из примеров интеграции образования, науки и производства - стратегическое партнерство между ПАО "ОДК-Кузнецов" и ведущими вузами региона. Реализуются специальные программы целевого обучения инженеров, такие как "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт".

"Задача обеспечения кадрами различных отраслей экономики сегодня крайне важна как для регионов, так и для всей страны. Вместе с коллегами рассмотрели вопросы преодоления кадрового дефицита, модернизации системы образования, подготовки молодых специалистов, профориентации молодежи, технологического лидерства нашей страны. В Самарской области внедряются и реализуются федеральные проекты", - цитирует Федорищева пресс-служба.

Ранее вопрос кадрового обеспечения промышленного сектора экономики прорабатывался на совместном заседании профильных комиссий Госсовета, где Федорищев обозначил системные вызовы, требующие консолидированных решений. По его мнению, системный запрос на квалифицированные кадры, четко сегментированный по квалификациям, регионам и мерам дополнительной господдержки профессионального образования, наблюдается в различных отраслях промышленности.