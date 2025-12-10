Гатилов: Запад использует права человека для вмешательства в дела других стран

По словам дипломата, Россия "всегда выступала за развитие подлинно конструктивного сотрудничества" и "взаимоуважительного диалога" в области прав человека на основе общепризнанных принципов и норм международного права

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Запада используют права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов по случаю Дня прав человека.

"В настоящее время вопросы прав человека все чаще используются группой западных стран в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - приводит его слова пресс-служба в Telegram-канале постпредства. - В то же время так называемые неолиберальные ценности агрессивно навязываются Западом другим членам международного сообщества без должного учета их социальных, исторических, культурных и религиозных ценностей".

Дипломат подчеркнул, что российская сторона "всегда выступала за развитие подлинно конструктивного сотрудничества" и "взаимоуважительного диалога" в области прав человека на основе общепризнанных принципов и норм международного права. "Необходимо сделать все возможное, чтобы противостоять пагубным попыткам исказить основополагающие документы ООН в интересах определенных стран", - отметил Гатилов. "Именно в этом контексте мы призываем Управление верховного комиссара по правам человека и лично его главу действовать в духе объективности и беспристрастности, учитывая интересы всех государств", - добавил он.

День прав человека ежегодно отмечается 10 декабря. Он приурочен к годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. В документе были впервые сформулированы неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его цвета кожи, пола, религии, политических или иных убеждений.