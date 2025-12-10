Мишустин примет участие в мероприятиях ЕАЭС

На заседании главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 11-12 декабря в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

На заседании главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка стран объединения, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

В ходе Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.

О ЕАЭС

В 2025 году в ЕАЭС, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.

Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 45 по счету с начала работы объединения 1 января 2015 года и четвертым в 2025 году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске (Белоруссия).

В соответствии со ст. 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправсовет является органом союза, состоящим из глав правительств государств - членов объединения - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета и контроль за исполнением договора, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках союза.