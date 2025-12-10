Шойгу в Лаосе встретится с руководством страны

Планируется обсудить координацию действий Москвы и Вьентьяна на международной арене, региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество и торгово-экономические отношения

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ВЬЕНТЬЯН, 11 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, который прибыл во Вьентьян во главе межведомственной делегации, проведет серию встреч с руководителями Лаоса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, планируются переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном; с заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхампхонгом; заместителем премьер-министра, председателем Комитета по обороне и безопасности Тянсамоном Тяннялатом. Визит продолжится в пятницу, ожидается встреча с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Предполагается, что будут обсуждаться координация действий Москвы и Вьентьяна на международной арене, региональная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения.

Шойгу прибыл в Лаос из Вьетнама, где во вторник и среду обсуждал эти же темы.