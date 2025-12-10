Мирошник: Киев выдвигает неприемлемые для РФ условия, чтобы сорвать переговоры

В несостоявшихся контактах Украина может обвинить Россию, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Киев намеренно выдвигает неприемлемые для РФ условия, чтобы сорвать переговоры по урегулированию и обвинить в этом Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник газете "Известия".

"Мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф, - сказал он. - Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа". "И, по сути дела, стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение ее в срыве переговоров. Это главная задача", - указал дипломат.