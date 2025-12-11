Парламентарии России и Мексики обсудили расширение сотрудничества

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, отметили в российском посольстве в Мехико

МЕХИКО, 11 декабря. /ТАСС/. Межпарламентская встреча двусторонних групп дружбы Госдумы и Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Мексики прошла в формате видеоконференции. Об этом сообщило 10 декабря посольство РФ в Мехико в своем Telegram-канале.

"10 декабря в формате видеоконференции состоялась межпарламентская встреча групп дружбы Государственной думы Российской Федерации и Палаты депутатов Мексики, которую возглавили Борис Чернышов и Рехинальдо Сандоваль Флорес. <…> Обе стороны представили инициативы, определяющие направления работы с целью запуска конкретных проектов в экономической, научной, культурной и образовательной сферах для укрепления связей между обществами двух стран", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, что позволило провести открытый и конструктивный диалог. Стороны подчеркнули важность углубления межпарламентского обмена и поддержания постоянных контактов между группами дружбы.

В посольстве напомнили, что встреча состоялась накануне 135-летия установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой, что придало диалогу символическое значение и подтвердило стремление сторон к развитию долгосрочного партнерства.