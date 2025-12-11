Депутат Барбашов: гибель британца подтвердила испытания оружия на Украине

Возможно, это не первый случай гибели британского военного в украинском конфликте, считает депутат Херсонской областной думы

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Великобритания пытается скрыть испытания собственных систем вооружений на Украине. Признание Лондоном гибели первого военнослужащего регулярных войск Соединенного Королевства подтверждает этот факт, заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Британцы сочли нужным сообщить не только о гибели своего военнослужащего, но и раскрыть обстоятельства его гибели. В частности, якобы он погиб при испытании украинских систем вооружений. Совершенно очевидно, что присутствие там этого военного фактически означает, что под видом украинских систем вооружений они испытывают британские системы, и они будут их применять", - сказал он.

Барбашов также предположил, что это не первый случай гибели британского военного в конфликте на Украине.

"Военнослужащие Британии присутствовали на территории Украины до начала спецоперации. По имеющимся сведениям, именно они контролировали события, которые привели к срыву минских переговоров и вынудили Россию начать СВО. В частности, присутствие британских спецназовцев было отмечено при похищении наблюдателя СЦКК ЛНР Андрея Косяка в октябре 2021 года. Так как они присутствуют на базах, где обучают украинских военнослужащих, и по которым наносятся удары, потери у британской армии в этом конфликте, безусловно, есть. Это не первый погибший", - отметил депутат.

9 декабря Минобороны Великобритании распространило в X заявление о гибели своего военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Позже газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщила, что погибший британец стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта.