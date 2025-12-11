Советник президента: армия ЦАР контролирует 100% территории страны

Как сообщил Дмитрий Подольский, бывают случаи захода боевиков со стороны Судана и Чада, но их оперативно ликвидируют

БАНГИ /ЦАР/, 11 декабря. /ТАСС/. Армия Центрально-Африканской Республики (FACA) полностью контролирует территорию страны. Как сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский, периодически боевики заходят со стороны Судана и Чада, но их быстро выявляют и уничтожают.

"Сейчас тут нет таких районов, как многие говорят, что мы контролируем 80-90% территории страны. Мы в реальности контролируем 100% территории страны. Да, где-то боевики переходят границу со стороны Судана, со стороны Чада, но буквально на два-три дня. Мы сразу же совместно с FACA отрабатываем - либо их рассеиваем, либо они отходят, либо уничтожаем. Поэтому такого нет, что какой-то регион под контролем боевиков. Это было в 2024 году на востоке страны", - сказал он.

Советник пояснил, что регион был под контролем группировки UPC ("Союз за мир в ЦАР"), но местная армия совместно с российскими военными специалистами за три дня очистила его от их присутствия.

"Что касается местного населения, они мотивированы за президента, за действующую власть. Есть, конечно, регионы, откуда родом оппозиционеры, либо те руководители, которые хотят силовым путем здесь что-то изменить. Есть их родовые районы, где местное население, конечно, их поддерживает. Но при этом отрицательное, негативное отношение в нашу сторону они не высказывают", - отметил Подольский.