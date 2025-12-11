Шойгу поблагодарил Лаос за безвозмездную помощь в реабилитации участников СВО

Секретарь Совета безопасности отметил, что Россия ценит неизменное проявление Лаосом солидарности по принципиальным международным вопросам

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ВЬЕНТЬЯН, 11 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу поблагодарил Лаос за помощь по реабилитации участников специальной военной операции и позицию по Украине.

"Особое значение для России имеет поистине братская помощь российских бойцов в лечебно-санитарных учреждениях вашей страны, которые на безвозмездной основе принимают российских военнослужащих. Признательны вам за это", - обратился Шойгу к заместителю премьер-министра, министру общественной безопасности Лаоса Вилаю Лакхампхонгу на встрече во Вьентьяне.

"Ценим неизменное проявление Лаосом солидарности с нашей страной по принципиальным международным вопросам. Вы демонстрируете взвешенную рациональную позицию в отношении украинского кризиса, понимание коренных причин специальной военной операции", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он заверил, что Россия продолжит помогать Лаосу. "Продолжаем важную гуманитарную миссию по разминированию лаосской территории, в ноябре стартовал ее восьмой этап, в ходе предыдущего российскими саперами на 18 га найдено и обезврежено свыше 330 взрывоопасных предметов", - отметил Шойгу.

Министр общественной безопасности Лаоса выразил "глубокую признательность" российским властям за сотрудничество, помощь и поддержку Лаоса", а также за переданную специальную технику и оборудование для сил общественной безопасности страны. Шойгу пригласил Лакхампхонга на первый форум по международной безопасности, который пройдет в РФ в мае 2026 года.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что в сопровождающую его делегацию входят представители силовых структур, Росатома, Банка России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.