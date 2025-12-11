Мирошник: Запад игнорирует внесение российских детей в базу "Миротворца"

В базу данных экстремистского сайта ранее попали 25 детей из России в возрасте от трех до девяти лет

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Запад предпочитает игнорировать внесение личных данных российских детей в базу данных экстремистского сайта "Миротворец" подобно тому, как закрывает глаза и на другие преступления украинских властей. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Накануне стало известно, что сразу 25 детей из России в возрасте от трех до девяти лет попали в базу данных "Миротворца" за якобы "сознательное нарушение государственной границы" Украины и покушение на ее "территориальную целостность и суверенитет". Среди них по двое детей трех и четырех лет, шестеро - пяти лет, трое - семи лет, и еще двое - девяти лет. Также в базу включены по пять детей шести и восьми лет.

"Западники же как-то пытались закрыть помойку под названием "Миротворец", но только тогда, когда туда попадали иностранные журналисты или какие-то персонажи с Запада. А так, они предпочитают игнорировать все преступления, в том числе это, которое выполняется их подопечными. То есть [украинские] нацисты сегодня являются подопечными западников. И поэтому в тот момент, когда они будут убивать наших детей, западники будут смотреть в другую сторону, продолжая рассказывать об обязательности для всех общечеловеческих норм, гуманитарного права и право всех как минимум на существование. Поэтому здесь это такая квинтэссенция и попустительства, и звериной сущности бандеровцев, которые сегодня входят в высшие правительственные круги украинского режима", - сказал он.

Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что украинские власти показывают свою тотальную ненависть к детям из России, добавляя их данные в базу экстремистского сайта "Миротворец".

Про "Миротворец"

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.