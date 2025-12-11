В Томской области создают региональное правительство

Проект направили на рассмотрение в думу региона

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Завершающий этап создания правительства идет в Томской области - проект направили на рассмотрение в Законодательную думу региона. Зарплаты госслужащих останутся прежними, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Администрация Томской области направила в Законодательную думу региона на рассмотрение проект закона "О правительстве Томской области" и проект закона о внесении изменений в устав области, предусматривающие создание на базе администрации регионального правительства", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора будет одновременно председателем правительства. Наибольшая часть вице-губернаторов, координирующих работу отраслей экономики, социальной сферы, инфраструктуры в новой системе перейдет на позиции заместителей председателя правительства.

Региональные исполнительные органы и подразделения останутся под названиями департаментов и комитетов. Создавать министерства и другие ведомства не планируют. Зарплата сотрудников не увеличится: фонд оплаты труда госслужащих и тех, кто занимает государственные должности, останется прежним.

Томская область - последний регион в Сибирском федеральном округе, который до сих пор не перешел на систему правительства.