Путин встретится 12 декабря с Эрдоганом в Туркмении

В Ашхабаде пройдет международный форум, посвященный Международному году мира и доверия
09:30
обновлено 09:35

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 12 декабря примет участие в нескольких мероприятиях в столице Туркмении Ашхабаде. На полях, помимо прочего, у российского лидера запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент работает в Ашхабаде, готовимся к визиту в Туркменистан. Там состоится международный форум, посвященный Международному году мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован целый ряд двусторонних встреч", - анонсировал представитель Кремля.

"Планируется", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина встреча с Эрдоганом. 

