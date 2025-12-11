Бастрыкин: СК не работает с Западом, но поддерживает хорошие связи с Востоком

Председатель Следственным комитетом России при этом напомнил, что Интерпол снял санкции с ведомства, благодаря чему удалось принять участие в 93-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны не взаимодействуют со Следственным комитетом России, в том числе и по линии расследования фактов геноцида, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"С ними плохо сейчас. Я невъездной стал после начала СВО. Многие наши прежние связи с Францией, Германией, Италией - сейчас они прерваны. Они перестали воспринимать наши просьбы, поручения и так дальше. Сотрудничества и с Соединенными Штатами тоже, к сожалению, нет", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о взаимодействии с западными странами по линии расследования фактов геноцида советского народа.

Бастрыкин напомнил, что Интерпол снял санкции с СК РФ, благодаря чему удалось принять участие в 93-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше. "Наконец меня пригласили, мне наконец объявили, что санкции со Следственного комитета в Интерполе тоже сняты. Но меня приглашают тогда, когда это не в Европе. Если бы это была в Париже конференция, меня бы не пригласили", - пояснил он.

Бастрыкин добавил, что по линии правоохранительной деятельности отмечается хорошее взаимодействие с восточными странами. "С марокканскими органами, как пример взаимодействия, у нас хорошее взаимодействие. Мы сейчас тоже переходим на Северную Африку, Китай, Индию, собираюсь опять в Китай в четвертый раз. В этом направлении у нас тесное, хорошее сотрудничество с восточными странами", - рассказал Бастрыкин.