К прямой линии с Путиным поступило почти 870 тыс. обращений за неделю

Обращения будут принимать вплоть до окончания программы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Организаторы большой пресс-конференции и совмещенной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным получили почти 870 тыс. обращений за неделю их сбора.

"868 981 обращений поступило в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - сообщается в канале Кремля в Maх.

Сбор вопросов начался 4 декабря. По состоянию на 12:00 мск 11 декабря зарегистрировано 347 тыс. звонков, 210 тыс. вопросов через мессенджер Maх, 136 тыс. СМС-сообщений, 108 тыс. обращений через соцсети. Еще 30 тыс. вопросов пришло через сайт, 24 тыс. - в формате ММС, 11 тыс. - через приложение.

Программа под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Обращения будут принимать вплоть до ее окончания.

Каждый может задать вопрос президенту через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Также можно обратиться через специальное мобильное приложение (подробности о нем есть на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Еще один вариант - чат-бот в мессенджере Maх.