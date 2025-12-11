Захарова назвала сотрудничество в АТР приоритетом России

РФ видит в его культурном разнообразии импульс для движения вперед, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе является стратегическим приоритетом России, Москва видит в его культурном разнообразии импульс для движения вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для России взаимодействие с АТР - это стратегическое приоритетное направление, и, конечно, особую роль здесь играет сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И это не просто наш выбор, и тем более не выбор сегодняшнего дня. Мы и есть часть Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказала дипломат на заседании "Итоги десятого международного конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС" в Совете Федерации.

"Мало того, мы - страна, которая никогда не выступала на позициях разъединения по национальному принципу, расовому принципу, культурному, - продолжила Захарова. - Наоборот, мы говорили о том, что наша непохожесть друг на друга, наше разнообразие - это возможность для взаимного обогащения, та самая удивительная созидательная позитивная энергетика, которая становится этим стимулом для движения вперед".

По ее словам, конкурс в очередной раз подтвердил приверженность РФ и российского народа "продвижению и расширению возможностей женщин, поддержке женского предпринимательства, направлению творческой энергии женщины в созидательном русле на благо развития и процветания, в данном случае, экономик всего АТР".