Эксперт Толстиков назвал провокацией Киева задержание археолога Бутягина в Польше

Александр Бутягин ведет абсолютно законные раскопки на суверенной территории России, в Крыму, уже много лет, отметил заведующий отделом искусства и археологии Античного мира Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Задержание сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Бутягина в Польше можно рассматривать как провокацию, инициированную Украиной. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился заведующий отделом искусства и археологии Античного мира Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Владимир Толстиков.

"Александр ведет абсолютно законные раскопки на суверенной территории России, в Крыму, уже много лет. Кстати, когда Крым был украинским, он тоже проводил раскопки - и ничего. Как будто они этого не знают. Это настоящая провокация", - сказал он. По словам Толстикова, украинские спецслужбы объявили его и Бутягина врагами из-за того, что они "незаконно разрушают культурное наследие Украины".

Собеседник агентства упомянул, что встречался с археологом две недели назад. "Я спросил: "Как дела? Ездил за границу, были ли проблемы?" Он ответил, что никаких проблем нет, все нормально. Потом он поехал в Польшу, и, конечно, его там задержали. Возможна большая трагедия: его могут выдать Украине, а что с ним там сделают - неизвестно", - заключил Толстиков.

Ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Как пишут СМИ, задержанный отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.