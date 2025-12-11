В России в 2025 году в реестр иноагентов включили 182 физических лица

Из них 154 находятся за границей, отметил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реестр Минюста за 2025 год пополнился данными еще о 182 гражданах, признанных иноагентами, 154 из них находятся за рубежом. Об этом замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Включено [в реестр] в 2025 году 215 субъектов, из которых 182 - физические лица. Из них 154 находятся за границей", - сказал он.

Из 307 физических лиц, включенных в реестр иноагентов за 2023-2024 годы, 237 находятся за границей.

"То, что давление коллективного Запада будет постоянным, нам это понятно, оно идет, продолжается с давних времен", - заметил замминистра. По его словам, действующий в России институт иностранного агента - "это итог сегодняшнего дня". "А механизм [давления] Запада будет совершенствоваться, давление будет усиливаться", - считает Свириденко.