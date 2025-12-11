Комиссия СПЧ призвала ООН отметить рост числа репрессированных в Латвии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом обратить внимание на рост числа репрессированных в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

В обращении приводится информация о людях, арестованных в Латвии за дела, "которые в Европе считаются совершенно невинными".

"Совершенно очевидно, что большинство этих дел возбуждаются по надуманным предлогам. Людей судят за публичные высказывания, в которых содержалось несогласие с действиями властей. Многие подвергшиеся репрессиям предпочитают молчать, чтобы не навлечь на себя новые неприятности. Люди годами сидят в тюрьмах или под подпиской о невыезде и воспринимают такие действия властей как медленную форму геноцида", - говорится в заявлении, которое приводит СПЧ.

В письме упомянуты 14 латвийских журналистов, в отношении которых в 2020 году были заведены дела за сотрудничество с российскими СМИ, решения по ним частично вынесены - огромные штрафы или тюремное заключение.

"Мы также располагаем информацией, что в отношении многих репрессированных в Латвии нарушаются базовые правила содержания заключенных. Самые известные арестанты Латвии - пожилой ученый Александр Гапоненко и немолодая больная женщина Светлана Николаева", - отмечается в обращении. Николаева "буквально умирает в латвийской тюрьме", где ограничена медпомощь, но ее отказываются перевести в больницу, подчеркивают в комиссии.

Также, по информации СПЧ, в Латвии на днях была арестована Полина Камлева - работница швейной фабрики в Резекне и член партии "Русский союз Латвии", которая "месяц назад съездила в Россию, и теперь ее пытаются обвинить в "финансировании российской армии". В СПЧ отмечают, что политических заключенных в Латвии больше, чем можно перечислить в одном письме.