Лавров: Киев после визита Уиткоффа в Москву принял закон против русского языка

По словам главы МИД РФ, именно в этот момент "был сделан дополнительно пропагандистски такой шаг", как бы с вызовом к предпринимаемым мирным усилиям

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Киев в пропагандистских целях и явно с вызовом принял на следующий день после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву очередной закон, ограничивающий русский язык. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования.

"2 декабря был в Москве господин Уиткофф с серьезными предложениями, около пяти часов шли переговоры в Кремле, со всей серьезностью обсуждались реальные проблемы, которые требуются урегулировать для достижения устойчивого мира, а 3 декабря, на следующий день, Верховная рада приняла закон, который в дополнение уже к группе законов, запрещающих русский язык во всех сферах жизни, приняла еще один закон, который исключает русский язык из перечня языков, которые подлежат защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков меньшинства", - отметил Лавров.

По словам министра, именно в этот момент "был сделан дополнительно пропагандистски такой шаг", как бы с вызовом к предпринимаемым мирным усилиям, в том числе и спецпосланником президента Трампа.