Лавров рекомендовал Судану потребовать от Киева не отправлять наемников в страну

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал суданской стороне потребовать от украинского правительства прекратить отправку наемников на африканскую территорию.

"Не знаю, есть ли у вас там посольство, но если нет, наверняка можно какие-то конкретные действия предпринять и передать эту вашу позицию непосредственно украинскому правительству, чтобы оно прекратило наемников туда отправлять", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос, в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

При этом Лавров добавил, что в случае незнания украинской стороной об этой ситуации Судан в праве потребовать, чтобы Киев разобрался и принял необходимые меры.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В начале октября директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в беседе ТАСС сообщил о ликвидации суданскими правительственными силами нескольких сотен украинских наемников, воевавших на стороне экстремистских формирований.