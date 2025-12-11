Путин: приоритет Конституции безусловен во внутренней и внешней политике России
10:16
обновлено 10:20
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия считает свою Конституцию безусловным приоритетом как во внутренней, так и во внешней политике. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
"Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре, - указал глава государства. - Это абсолютно безусловная вещь".