Путин: приоритет Конституции безусловен во внутренней и внешней политике России

Президент РФ отметил, что "это абсолютно безусловная вещь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия считает свою Конституцию безусловным приоритетом как во внутренней, так и во внешней политике. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

"Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре, - указал глава государства. - Это абсолютно безусловная вещь".