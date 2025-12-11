Путин указал на полную политизацию ЕСПЧ

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе встречи с российским лидером в Кремле напомнил, что РФ вышла из европейской организации правосудия, в том числе из Европейского суда по правам человека

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил полную политизацию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), из которого Россия вышла.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе встречи с Путиным в Кремле напомнил, что Россия вышла из европейской организации правосудия, в том числе из Европейского суда по правам человека. Зорькин отметил, что факт выхода РФ из ЕСПЧ перевирают, "Российскую Федерацию не исключили, - и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла", - уточнил он.

"Да, там полная политизация", - указал Путин.