Путин указал на полную политизацию ЕСПЧ
Редакция сайта ТАСС
10:16
обновлено 10:24
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил полную политизацию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), из которого Россия вышла.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе встречи с Путиным в Кремле напомнил, что Россия вышла из европейской организации правосудия, в том числе из Европейского суда по правам человека. Зорькин отметил, что факт выхода РФ из ЕСПЧ перевирают, "Российскую Федерацию не исключили, - и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла", - уточнил он.
"Да, там полная политизация", - указал Путин.