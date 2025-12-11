После обращения в Минюст более 60 граждан сняли статус иноагентов

За 2025 год в реестр попали 182 физических лица, из которых 154 находятся за границей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 60 граждан смогли снять статус иностранного агента после обращений в Минюст. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"По состоянию на 10 декабря 2025 года в реестре 1 121 субъект, из которых действующих (имеющих действующий статус иноагента - прим. ТАСС) - 885", - сообщил Свириденко.

"Это значит, все остальные были исключены либо в режиме ликвидации юрлица, и более 60 физических лиц подали заявления и были исключены", - отметил он.

За этот год в реестр иноагентов попали 182 физических лица, из которых 154 находятся за границей.