Поверенный РФ: археолог Бутягин осознает абсурдность выдвинутых ему обвинений

Россия будет добиваться освобождения археолога и его выезда из Польши, отметил Андрей Ордаш

Редакция сайта ТАСС

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Задержанный в Польше по запросу Киева российский археолог Александр Бутягин осознает абсурдность всех выдвигаемых против него обвинений. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала "Россия-24".

"Во время встречи Бутягин чувствовал себя нормально, жалоб в целом не имеет. Но понимает всю абсурдность выдвигаемых в адрес него обвинений", - сказал дипломат.

"Будем добиваться его безусловного освобождения и выезда из Польши", - добавил дипломат.

По словам Ордаша, дипломаты находятся "в постоянном контакте с окружной прокуратурой города Варшавы и с адвокатом Александра Бутягина".

Ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Как пишут СМИ, задержанный отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.