Шойгу: политика США по милитаризации Тайваня и Филиппин беспокоит страны региона

ВЬЕНТЬЯН, 11 декабря. /ТАСС/. Политика, которую проводят США по милитаризации Тайваня и Филиппин, беспокоит как Россию, так и все страны региона, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Отвечая на вопросы журналистов, среди тем, которые обсуждались на встречах с руководством Лаоса, Шойгу в первую очередь назвал "вопросы, связанные с обеспечением безопасности - как региональной, так и страновой". "Конечно, речь шла о выстроенной архитектуре асеаноцентричной безопасности и о попытках вмешательства или разрушения этой архитектуры разными блоковыми структурами, явно не настроенными на дружеские отношения как с АСЕАН, так и с Россией. Я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты", - сказал секретарь СБ РФ.

"Конечно, то, что сегодня происходит, та политика, которая сегодня проводится Соединенными Штатами в отношении милитаризации и Тайваня, и Филиппин, она не может не беспокоить и страны региона, и не может не беспокоить и нас", - подчеркнул он.

Шойгу также упомянул милитаризацию Японии, когда "за достаточно короткий срок [имеется] стремительное продвижение к пересмотру взглядов". "Чего стоит одно решение на два года раньше выйти на 2-процентный объем финансирования вопросов обороны. Почему на два года раньше? Что произошло?" - задался вопросами секретарь СБ РФ.

"Все это (милитаризация - прим. ТАСС) имеет довольно активную динамику", - добавил Шойгу.