Председатель КС Зорькин положительно оценил работу Госдумы над законами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Государственная Дума, несмотря на все нарекания в ее адрес, "издает неплохие законы", считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Получается примерно так, что у нас (в Конституционном суде - прим. ТАСС) каждый год примерно 60 постановлений, где затрагиваются очень сложные дела. 3,5 тыс. мы фактически не признаем неконституционными, но мы все равно и в этих решениях даем некоторое толкование закона. Это говорит о чем? Что мы не признаем их неконституционными. На мой взгляд, это говорит о том, что на самом деле Думой - при всем том, что в ее адрес идет, как я вижу, много очень нареканий, все же законы в Российской Федерации издаются неплохие, так мне кажется", - заявил Зорькин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая транслировалась на "России-24".

Завтра, 12 декабря, в России празднуется день Конституции, именно в эту дату в 1993 году на всенародном голосовании был принят основной закон нашей страны. В 2025 году Конституции РФ исполняется 32 года.