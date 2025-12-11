Бориса Ясинского избрали главой администрации Рязани

Должность ранее занимал Виталий Артемов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Рязанской городской думы избрали главой администрации города исполняющего полномочия главы Бориса Ясинского. Выборы прошли в рамках заседания гордумы.

"На основании протокола счетной комиссии решение, предусматривающее назначение Ясинского Бориса Викторовича на должность главы администрации города Рязани, считается принятым, а Ясинский Борис Викторович назначенным на должность главы администрации города Рязани", - сказали в гордуме.

Губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что в городе предстоит решить много вопросов. "Нам нужно продолжать с вами проекты по благоустройству, озеленению, нужно разобраться с уборкой, наведением порядка на улицах, с мусором. Нужно продолжать работу по общественному транспорту. <…> А также дороги, дворы, комплексное развитие территорий, социальная сфера, экономика, инвестиции, наконец, бюджет. Отдельно, конечно, про сферу ЖКХ надо постоянно нам помнить. Это сегодня самая проблемная тема", - сказал губернатор.

Ясинский отметил, что уже формируется эффективная команда. "Готовы работать на благо жителей города. В приоритетах - поддержка участников СВО и членов их семей, создание социальной инфраструктуры, решение накопившихся вопросов городского хозяйства, укрепление финансовой дисциплины, эффективное управление муниципальным имуществом и, конечно же, комплексное развитие территории, диалог с жителями и общественными организациями", - сказал Ясинский.

Ясинский был назначен исполняющим обязанности главы администрации города в ноябре после досрочного прекращения полномочий Виталия Артемова в связи с отставкой по собственному желанию. Ранее Артемов был отстранен от должности в связи с проведением антикоррупционным комитетом проверки полноты и достоверности сведений о доходах и расходах.

Артемов был назначен на должность главы администрации Рязани 23 ноября 2023 года. До него эту должность занимала Елена Сорокина, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.