В ГД внесли законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект базового закона о временных ограничительных мерах в отношении скрывающихся за рубежом преступников. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, меры применяются в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами РФ. Также ограничения коснутся лиц, привлеченных к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил РФ, участие в деятельности нежелательной организации.