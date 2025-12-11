Мирошник: генерацией фейков по Украине занимается множество контор в Киеве и ЕС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что они стараются максимально размыть и извратить подходы президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генерацией фейков о переговорах по Украине занимается огромное количество украинских и европейских контор, они стараются максимально размыть и извратить прагматичные подходы президента США Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Генерацией этих фейков занимаются огромное количество контор как европейского, так и украинского происхождения, главной задачей которых является максимально размыть и извратить прагматичные подходы, которые были положены в основу мирного плана Трампа и с которыми можно продолжать работать в поиске реалистичного механизма урегулирования", - сказал он.